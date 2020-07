Dam tot Damloop gaat door vanuit huis

De Dam tot Damloop start dit jaar niet vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam, maar bij de eigen voordeur van de deelnemers. De hardloopwedstrijd kon vanwege het coronavirus niet doorgaan en de organisatie komt daarom met een aangepaste ‘Home Edition’.

Deelnemers kunnen op de originele data van het evenement, zaterdag 19 en zondag 20 september, in hun eigen omgeving de 10 of 5 mijl rennen. Dat kan individueel, als bedrijventeam of voor een goed doel.

Ingeschreven deelnemers krijgen een speciaal pakket thuisgestuurd. Hierin zit onder andere het startnummer, een speciaal Home Edition runningshirt en een Dam tot Dam-poster die op het raam geplakt kan worden. Wie zijn prestatie wil belonen met een medaille kan daarvoor kiezen bij inschrijving.

Inschrijven

Vanaf maandagochtend 09.00 uur kunnen hardlopers zich inschrijven voor de thuiseditie van de wedstrijd. Hardlopers die stonden ingeschreven voor de afgelaste editie en geen restitutie hebben ontvangen, mogen gratis meedoen.

Het zogenoemde ‘Dam tot Dam Weekend’ heeft normaal gesproken ruim 80.000 deelnemers.