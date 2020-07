La Place sluit deuren van 23 vestigingen

Volgens de krant gaat het om een aantal snelwegvestigingen, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden. Onder meer in Apeldoorn, Bergen op Zoom, Breda Hazeldonk, Gouda, Nieuwegein en Leiderdorp gaan filialen sluiten.

De werknemers, zo’n 480 man, worden maandagavond geïnformeerd over de sluitingen. De managers van de vestigingen worden in de ochtend bijgepraat. La Place wil gedwongen ontslagen zo veel mogelijk voorkomen en collega’s behouden door ze binnen Jumbo of de restaurantketen een andere functie aan te bieden. Veel personeel van La Place was aan het werk in Jumbo-supermarkten, waar het sinds de uitbraak van het coronavirus juist drukker was.

Op 1 juni mocht de horeca weer open, maar La Place hield veel vestigingen langer dicht om ze opnieuw in te richten.