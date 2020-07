Amerikaanse actrice Kelly Preston overleden

De Amerikaanse actrice Kelly Preston is op 57-jarige leeftijd overleden. Haar man, de acteur John Travolta, maakte bekend dat Preston twee jaar aan borstkanker leed en daar zondag aan is overleden. Het was over het algemeen niet bekend dat Preston aan kanker leed, meldden Amerikaanse media. Ze speelde recent nog een rol in een film, Gotti, waar ook Travolta een hoofdrol vertolkt.

Preston speelde in onder meer de film Jerry Maguire. Travolta zei dat zijn vrouw er voor had gekozen haar worsteling met kanker privé te houden. Ze is behandeld en gesteund door familie en vrienden volgens Travolta. Hij vraagt ook nu om privacy om het verlies te verwerken.