Surinaamse parlement kiest president en vicepresident

Met het kiezen van de twee leiders staat de nieuwe regering niets meer in de weg om aan de slag te gaan. Wel moet de formele overdracht van de regeermacht van de huidige president Desi Bouterse aan Santokhi nog plaatsvinden. De verwachting is dat dit snel gebeurt, mogelijk volgende week al. Marinus Bee, lid van het ABOP-hoofdbestuur, zal het voorzitterschap van het parlement overnemen.

Vanuit de Surinaamse samenleving is de nodige kritiek gekomen op de keus van Brunswijk, die net parlementsvoorzitter was geworden. Zo zal Brunswijk als vicepresident geen internationale verplichtingen aan kunnen gaan omdat hij door opsporingsorganisatie Interpol gezocht wordt. Hij is in Nederland veroordeeld voor drugshandel. Ook vragen mensen zich af of hij inderdaad, zoals de Surinaamse wet eist, de belangen in zijn goud- en houtconcessies van de hand zal doen.