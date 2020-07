Nederland en België overleggen over corona-aanpak in grensregio’s

Justitieminister Ferd Grapperhaus overlegt maandag met zijn Belgische collega Pieter de Crem om de afschaling van de coronamaatregelen in de grensregio’s goed op elkaar af te stemmen. De landen willen snel kunnen ingrijpen als er te veel drukte ontstaat in deze regio’s als grote groepen mensen op een bepaald evenement of winkelgebieden af zouden komen.