Rutte: geen generaal pardon voor coronaboetes

De afgelopen maanden zijn er ruim 15.000 boetes uitgedeeld aan Nederlanders die bijvoorbeeld te weinig afstand bewaarden of met te veel mensen bijeen waren. Een op de vijf overtreders gaat daartegen in verzet en juristen achten die protesten niet kansloos.

Het was nu eenmaal cruciaal dat mensen zich aan de coronaregels hielden, onderstreepte Rutte in talkshow Op1. En de politie is veel minder streng geweest dan die in bijvoorbeeld Italië en Spanje.