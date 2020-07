Zuid-Afrika stelt nieuwe coronabeperkingen in

Zuid-Afrika heeft zondag een nieuwe aanscherping van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf maandag geldt tussen 21.00 en 04.00 een avondklok, zijn gezichtsmaskers in het openbaar verplicht en is er een verbod op de verkoop van alcohol, maakte president Cyril Ramaphosa bekend.

Volgens Ramaphosa zijn de maatregelen nodig om het toenemende aantal infecties in het land een halt toe te roepen. “We registreren nu elke dag meer dan 12.000 gevallen”, zei de president zondag in een televisietoespraak. Het verbod op alcoholverkoop moet voorkomen dat ziekenhuizen en klinieken belast worden met “aan alcohol gerelateerd letsel dat voorkomen had kunnen worden”, aldus Ramaphosa.

De regering stelde eind maart landelijke lockdownmaatregelen in vanwege de virusuitbraak, waaronder een avondklok, maar begon die in mei en juni stapsgewijs te versoepelen. Daarna nam het aantal nieuwe infecties gestaag toe.

In Zuid-Afrika zijn meer dan 276.000 besmettingen bekend en ruim 4000 mensen overleden aan het coronavirus. Geen ander land op het Afrikaanse continent is harder getroffen.