De Jonge: naar voren schuiven Hoekstra is oude politiek

Dat zijn rivaal Pieter Omtzigt de populaire CDA-minister Wopke Hoekstra naar voren schuift als zijn kandidaat voor het kabinet, is "politiek van vroeger", zegt Hugo de Jonge. Het moet in de lijsttrekkersverkiezingen van de christendemocraten volgens de kandidaat-lijsttrekker gaan wat Omtzigt en hij met het CDA willen. En niet om de bemensing van een volgend kabinet, zei hij in radioprogramma Dit is de Dag.