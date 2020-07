Catalonië beveelt thuisisolatie voor inwoners Lerida

De regering van de Spaanse regio Catalonië heeft zondag bewoners in en rond de stad Lerida bevolen om weer in thuisisolatie te gaan als gevolg van een opleving van het aantal coronagevallen.

“De mensen moeten thuis blijven”, zei de regionale gezondheidsfunctionaris Alba Verges op een persconferentie.

Het gebied ten westen van Barcelona met meer dan 200.000 inwoners was vorig weekend al geïsoleerd van de rest van de omgeving. De quarantaine van de streek was de eerste die weer werd ingevoerd sinds Spanje met de afbouw van coronamaatregelen is begonnen.

Catalonië voerde donderdag een algemene mondkapjesplicht in uit vrees voor een nieuwe verspreiding van het coronavirus.