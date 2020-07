Opnieuw lekkage op Russische toendra door Nornickel

In de buurt van de Noord-Russische stad Norilsk is ruim 44 ton vliegtuigbrandstof weggelekt uit een pijplijn van nikkelproducent Nornickel. Het bedrijf is verantwoordelijk voor meerdere milieurampen in het toendragebied.

De lekkage vond plaats zo’n 100 kilometer buiten Norilsk, dat boven de poolcirkel ligt. De pijplijn is afgesloten en opruimwerkzaamheden zijn opgestart, meldde Nornickel. Er zou volgens het bedrijf geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. De betrokken Russische autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Nornickel gaf onlangs toe giftig afval, met onder andere zware metalen en zwavelzuur, te hebben laten weglopen in rivieren in het gebied. Eerder had de Kremlin-kritische krant Novaja Gazeta het milieuschandaal onthuld, onder meer met videobeelden. Eind mei kwam bij een lekkage bij een energiecentrale van Nornickel in de regio 21.000 ton dieselolie in de de oceaan terecht.