Vijf doden bij aanval op Zuid-Afrikaanse kerk

Bij een gewapende aanval op een kerk in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika zijn vijf doden en meerdere gewonden gevallen. De politie zegt dat ze zondagochtend in actie moest komen na berichten over een schietpartij en een vermeende gijzeling.

“Een groep gewapende mensen kwam het kerkgebouw binnen en zou naar verluidt mensen hebben aangevallen die aangaven dat ze er waren om het pand over te nemen.” Vier mensen werden dood aangetroffen in auto’s en de politie zei dat ze ook een aantal mannen, vrouwen en kinderen had gered die mogelijk op het terrein waren gegijzeld.

Rechercheurs kijken of de aanval in de plaats Zuurbekom te maken heeft met een vete binnen de betreffende kerkgemeenschap, waarin veel geld zit. De International Pentecost Holiness Church viel uiteen nadat leider Glayton Modise in 2016 stierf.

Na de aanval zijn 46 mensen gearresteerd, onder wie zes verdachten die onder politiebewaking in het ziekenhuis zijn opgenomen. De politie zegt 68 vuurwapens in beslag te hebben genomen, waaronder geweren, jachtgeweren, pistolen en explosieven. Negen voertuigen waren bij de aanval betrokken.