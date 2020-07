Aanhouding na geweldsincident in Dieren

De politie heeft zondag een 33-jarige man uit Eerbeek aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een geweldsincident in een woning aan de Thorbeckestraat in het Geldserse dorp Dieren. Het slachtoffer is een 48-jarige man, hij is gewond aan zijn hoofd en naar het ziekenhuis in Arnhem vervoerd.

Vermoedelijk kennen het slachtoffer en de dader elkaar, meldt de politie. Het incident vond rond 5 uur in de ochtend plaats. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en is volgens de politie buiten levensgevaar.