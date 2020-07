Subsidievraag Duitse vleesverwerker na lockdown wekt wrevel

Duitse politici hebben zondag een vraag om overheidssteun van vleesverwerker Tönnies op de korrel genomen. Bij ruim 1500 medewerkers van het bedrijf uit de stad Gütersloh was in juni een coronabesmetting vastgesteld die de autoriteiten dwong opnieuw een regionale lockdown in te stellen.

De uitbraak leidde tot een nationaal debat over de omstandigheden waaronder de veelal buitenlandse arbeiders in de Duitse vleesindustrie werken. Tönnies, dat 16.500 werknemers telt en ongeveer 7 miljard euro aan jaarlijkse inkomsten heeft, vroeg vrijdag om financiële steun van de regering om werknemers te betalen die in quarantaine waren geplaatst zonder ziek te worden, meldde de Frankfurter Allgemeine.

“Ik heb hier niet veel sympathie voor”, reageert minister van Landbouw Julia Klöckner in een andere krant, Bild am Sonntag. “Nadat een hele regio tot sluiting is gedwongen, zal dit de irritatie van het publiek niet helpen verminderen.” In omliggende gebieden raakte voor 600.000 inwoners het openbare leven tijdelijk ontwricht.

Karl-Josef Laumann, minister van Arbeid in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar het slachthuis zit, zei dat Tönnies weliswaar juridische gronden heeft om het verzoek om financiële steun te doen, maar dat het bedrijf voorzichtig moet zijn. “Ik zou heel erg nadenken over hoeveel meer de bevolking van Noordrijn-Westfalen accepteert”, zei hij tegen Bild.