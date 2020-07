Britse regering trekt 700 miljoen pond uit voor grensplan

De regering wil 470 miljoen pond (525 miljoen euro) steken in fysieke infrastructuur en nog eens 235 miljoen pond in computersystemen en personeel. Daarvan gaat volgens de BBC bijvoorbeeld 10 miljoen pond naar het werven van 500 nieuwe medewerkers voor grensbewakingsdienst Border Force.

Het zou onder meer de bedoeling zijn om sommige grensposten verder in het binnenland te plaatsen. Dat moet gebeuren op plaatsen waar in de havens zelf geen ruimte is voor de uitgebreidere controles die straks nodig kunnen zijn.

Eind december

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU eerder dit jaar, maar houdt zich nog tot eind december aan EU-regels. Het staat nog niet vast wat daarna gaat gebeuren, omdat Brussel en Londen nog onderhandelen over de toekomstige relatie. Die gesprekken verlopen echter moeizaam en de Britse regering wil ook de overgangsperiode niet verlengen.

Minister Michael Gove van Kabinetszaken zei dat het investeringspakket van 705 miljoen pond (787 miljoen euro) moet zorgen dat zijn land klaar is voor de toekomst, ongeacht de uitkomst van het overleg met de EU. Hij zei dat de basis wordt gelegd voor de “meest effectieve en veilige grens ter wereld”.