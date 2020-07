Op de vliegbasis Gilze-Rijen (Noord-Brabant) is zondagmiddag een vliegtuig gecrasht. Daarbij is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een dode gevallen.

Het gaat om een klein vliegtuig, het type is nog onbekend. Het is evenmin bekend hoeveel mensen zich in het vliegtuig bevinden.