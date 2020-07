Besluit over Hagia Sophia in Istanbul verontrust paus

De beslissing van Turkije om van de wereldberoemde Hagia Sophia in Istanbul weer een moskee te maken, heeft Paus Franciscus onaangenaam getroffen. Het gebouw was ooit een kerk, daarna moskee en nu een museum.

“’Mijn gedachten zijn bij Istanbul. Ik denk aan de Sint-Sophia en het doet me pijn”, zo sprak de rooms-katholieke kerkvorst zondag bij het geven van zijn wekelijkse zegen op het Sint-Pietersplein.

De streng islamitische Turkse president Recep Tayyip Erdogan ondertekende een decreet waardoor in het historische gebouw moslims kunnen bidden. Zij zijn daarvoor voor het eerst welkom op 24 juli. Zijn plan kreeg meteen al felle kritiek van onder meer de orthodox-christelijke landen Griekenland en Rusland. Ook de Europees commissaris Margaritis Schinas toonde zich tegenstander.

Zesde eeuw

De Hagia Sophia werd in de zesde eeuw door de Byzantijnen als kathedraal gebouwd. Het imposante gebouw in de toenmalige Byzantijnse hoofdstad Constantinopel gold ooit als het middelpunt van de orthodox-christelijke wereld. Erdogan benadrukte in zijn toespraak dat het bijna 1500 jaar oude heiligdom behalve voor moslims toegankelijk blijft voor christenen en buitenlanders.

Een Turks hof heeft het besluit van Erdogan goedgekeurd.