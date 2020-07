Boeren op tractoren onderweg naar Vrijthof in Maastricht

Zo'n veertien tractoren zijn zondagmiddag vanuit Midden-Limburg onderweg naar Maastricht. Zij houden een publieksvriendelijke actie om te protesteren tegen de veevoermaatregel van de regering. Een woordvoerder van de politie zei dat de actie van Farmers Defence Force (FDF) vooraf is besproken met de politie en de gemeente Maastricht.

De bedoeling is dat de boeren zondag in de loop van de middag met maximaal achttien tractoren op het Vrijthof in de Limburgse hoofdstad gaan staan en daar groenten en fruit uitdelen aan het winkelend publiek.

"Onderweg houden de boeren zich aan de normale verkeersregels. Ze mogen niet over de snelweg rijden", zei de woordvoerder van de politie. "Het lijkt allemaal prima te gaan." De politie begeleidt de tractoren niet, maar houdt wel de vinger aan de pols, aldus de woordvoerder.