1300 coronabesmettingen op militaire academie Indonesië

Een militaire academie in het westen van het Indonesische eiland Java is zwaar getroffen door het coronavirus. Het opleidingsinstituut voor officieren telt bijna 1300 besmettingsgevallen, zo is uit testen gebleken.

De school is in quarantaine gegaan. Dertig mensen zijn volgens de chef-staf van het leger met milde symptomen naar het ziekenhuis gebracht. Bijna duizend van de besmette personen zijn cadetten, de rest betreft medewerkers en hun familie.

De gouverneur van West-Java bood zijn excuses aan voor de uitbraak en vraagt inwoners zoveel mogelijk weg te blijven uit de omgeving van de academie.

Indonesië is in Zuidoost-Azië het zwaarst getroffen door corona met 74.000 vastgestelde besmettingsgevallen en meer dan 3500 doden. Maar doordat de testmogelijkheden beperkt zijn in het land wordt ervan uitgegaan dat de cijfers in werkelijkheid veel hoger liggen.