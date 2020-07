Intensieve zoektocht naar vermist Duits meisje bij Ameland

Het 14-jarige meisje dat zaterdagavond vermist raakte in de Noordzee bij Ameland komt uit Duitsland. Haar gezin van vijf personen is op vakantie op het eiland. De zoekactie naar haar is in volle gang. Op het water wordt gezocht door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Vanuit de lucht is de opsporingsorganisatie SAR en de Kustwacht actief.