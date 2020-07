Japanse autoriteiten bezorgd over uitbraak corona op bases VS

De Japanse autoriteiten hebben bezorgd gereageerd op een corona-uitbraak op Amerikaanse bases in hun land. De gouverneur van Okinawa zegt te zijn geïnformeerd dat in zijn prefectuur tientallen medewerkers van de Amerikaanse strijdkrachten besmet zijn geraakt en is daar niet over te spreken.

Gouverneur Denny Tamaki trok volgens Japanse media in twijfel of de Amerikanen voldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hij noemt het “bijzonder betreurenswaardig” dat in korte tijd sprake was van een groot aantal besmettingen.

De autoriteiten zeggen te zijn geïnformeerd over 61 coronabesmettingen. Ook kregen ze van Amerikaanse strijdkrachten te horen dat maatregelen zijn genomen op twee bases, Air Station Futenma en Camp Hansen. Japan en de Verenigde Staten zijn bondgenoten en de VS hebben meerdere bases in het Aziatische land.

Geweigerd

Het Amerikaanse leger zou hebben geweigerd gedetailleerde informatie te geven over de besmette personen, tot frustratie van de lokale autoriteiten. Er werken ook Japanners op de installaties en de overheid houdt er rekening mee dat zij mogelijk zijn blootgesteld aan het virus.

Lokale functionarissen en inwoners van het gebied vreesden volgens de krant al voor een uitbraak onder Amerikaanse militairen. Er zouden grote feesten zijn gehouden om de Amerikaans Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te vieren, zowel op de bases als erbuiten. Daar waren ook Japanners bij aanwezig.

Het aantal besmettingen in Okinawa is tot dusver relatief beperkt gebleven. Bij 153 mensen is vastgesteld dat ze het coronavirus hebben opgelopen.