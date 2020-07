Onrust in Mali houdt aan

Ook zaterdagavond werden diverse barricades in Bamako opgeworpen en was het onrustig in de stad. Maar er waren beduidend minder mensen op de been dan op vrijdag toen duizenden de straat opgingen en overheidsgebouwen bezetten. Die betoging kwam nadat de oppositie aanbiedingen afwees van president Ibrahim Boubacar Keita om uit de politieke impasse te komen. Sinds de betwiste parlementsverkiezingen in maart rommelt het in het West-Afrikaanse land.

De oppositiecoalitie M5-RFP zei dat Choguel Kokala Maiga en Mountaga Tall, twee hoge figuren in de beweging, zaterdag samen met andere activisten zijn vastgezet. Een andere protestleider, Issa Kaou Djim, werd vrijdag al gearresteerd. Bovendien kwamen veiligheidstroepen “en vielen ons hoofdkwartier aan en plunderden het”, zei M5-RFP-woordvoerder.

Nieuw dieptepunt

De arrestaties vertegenwoordigen een nieuw dieptepunt in de betrekkingen tussen de oppositie en de autoriteiten, die weigeren te vertrekken na twee grootschalige, vreedzame protesten tegen de president in juni.

President Keita kondigde zaterdag wel de ontbinding van het constitutioneel hof aan in een poging de onrust in het land te beteugelen. Het hof staat al maandenlang in het middelpunt van de controverse toen het de voorlopige resultaten van een parlementaire enquête vernietigde. Dat leidde in verschillende steden tot protesten.