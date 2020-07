Zoektocht naar 14-jarig meisje in Noordzee bij Ameland gestaakt

De zoektocht naar een 14-jarig meisje, dat zaterdagavond tijdens een zwemtocht in de Noordzee bij Ameland vermist raakte, is rond 03.20 uur gestaakt. Dat laat de kustwacht weten. Vijf reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), een helikopter van de kustwacht, eilandbewoners en de politie hebben urenlang gezocht in zee en op het strand, maar het meisje niet gevonden.