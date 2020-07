Polen kiest tussen conservatief en liberaal

De Polen kiezen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zondag tussen de conservatieve, nationalistische Andrzej Duda en de liberale, pro-Europese uitdager Rafal Trzaskowski. Duda is de zittende president die herkozen wil worden en Trzaskowski is burgemeester van hoofdstad Warschau. Duda won eind juni de eerste ronde ruim met 43,5 procent van de stemmen bij een voor Poolse begrippen hoge opkomst (64,5 procent).

De twee kemphanen konden het er niet over eens worden waar ze een tv-debat zouden houden, en dat ging dus niet door. Welke koers het land van ruim 38 miljoen inwoners inslaat, is volgens opiniepeilers nog niet duidelijk. Wel hebben Duda, zijn regering en partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) het voordeel dat ze de coronacrisis in het land volgens veel Polen goed hebben aangepakt. Ook is extra steun aan gepensioneerden en de invoering van kindergeld goed gevallen.

Aan het Burgerplatform, waar Trzaskowski kandidaat voor is, hebben sommige kiezers nare herinneren door ingrijpende bezuinigingen uit de regeerperiode van het platform voordat de rechtse PiS-regering in 2015 aan de macht kwam. Maar zeker is de eindzege niet voor president Duda. Want als veel kiezers die in de eerste ronde op inmiddels uitgevallen kandidaten stemden, zondag voor de liberale burgemeester gaan, kan Duda het onderspit delven.