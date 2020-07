Eind middag duidelijkheid over demonstratieverbod met tractoren

De veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland nemen naar verwachting eind zondagmiddag een besluit over het al dan niet verlengen van een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. Dat verbod geldt tot maandag 07.00 uur.

Reden voor het verbod, dat een week geleden van kracht werd, was volgens veiligheidsregio’s dat eerdere demonstraties leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Zij wilden via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om het verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod wel mag opleggen.