Bulgaarse regering weigert ondanks protesten op te stappen

De Bulgaarse regering van premier Boiko Borissow weigert, ondanks dagenlange demonstraties en oproepen om op te stappen, te vertrekken. “”Niets houdt ons in de regering, behalve verantwoordelijkheid”, zei Borisov zaterdagavond in een video op Facebook. Want als de socialisten de macht in Sofia overnemen, breken ze de staat af, aldus de minister-president.