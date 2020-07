Boeren vormen met trekkers de woorden ‘NH houdt van boeren’

Boeren hebben zaterdagavond in Schermerhorn met ongeveer 400 tractoren op bijzondere wijze actie gevoerd. In de avondschemering vormden zijn met de trekkers in een weiland de tekst NH-hartje-boeren, waarmee bedoeld wordt: Noord-Holland houdt van boeren. De actie werd van bovenaf met een drone opgenomen; de beelden zijn te zien op de facebookpagina van boereninactienoordholland.

De initiatiefneemster van de actie zegt vanaf de locatie: “We geven een duidelijke boodschap aan de politiek, aan de burgers. Met een tekst die zo positief is.” Ze heeft “kippenvel” van deze “waanzinnige actie”. Op sociale media zijn beelden te zien van de enorme hoeveelheid tractoren die tegen de avondlucht zich met zwaailichten en toeters laten zien en horen.

Boeren voerden de afgelopen tijd op meerdere plekken actie. Ze zijn het niet eens met plannen van minister Carola Schouten van Landbouw het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Boeren willen dat dat van tafel gaat, het zou nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren. Ook protesteerden boeren bij verscheidene distributiecentra omdat ze boos zijn over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen.

Volgens de zegsvrouw van de actie in Schermerhorn is het niet zo dat een klein groepje boeren tegen de regels is, zoals de minister volgens haar heeft gesuggereerd. “Iedereen is er tegen, maar niet iedereen is zo extreem in het protest.”