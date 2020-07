Wells Fargo verbiedt TikTok op bedrijfssmartphone

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft het personeel gemaand de app TikTok van de bedrijfstelefoon te halen. Het concern is bezorgd vanwege de banden die TikTok-eigenaar ByteDance zou hebben met de Chinese autoriteiten.

ByteDance ligt in Amerika onder vuur, net als Huawei. De invloed die de Communistische Partij op die bedrijven heeft, zou allerlei privacy- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Dat meldt Wells Fargo in een verklaring aan NBC News. Bovendien vindt de bank dat apps als TikTok niet op bedrijfstelefoons thuishoren.

Vrijdag werd bekend dat Amazon zijn werknemers had gevraagd TikTok van de smartphones te verwijderen. Later zie het bedrijf dat de mail een misverstand was.

De Amerikaanse overheid zou werken aan een verbod van Chinese apps voor social media vanwege veiligheidsrisico’s. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei begin deze week in een interview op Fox News dat “zeker te overwegen”. Hij zou het gebruik van TikTok alleen aanraden “als je wilt dat je privégegevens in de handen van de Chinese communistische partij vallen”.