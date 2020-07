Twitter blokkeert rechts-extremistische accounts

Twitter heeft de accounts van meer dan vijftig rechts-radicale groeperingen en personen geblokkeerd in onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en ook Nederland. De Amerikaanse internetdienst besloot daartoe omdat zij berichten verspreidden die de regels ten aanzien van terrorisme of gewelddadig extremisme overtraden.

NBC News had in een reportage aandacht besteed aan de groei van wit-nationalistische boodschappen via de sociale media door zogenoemde identitairen, die vertakkingen hebben door Europa. Op de Nederlandse profielen van Voorpost en Identitair Verzet is daarom nu slechts de tekst te zien dat de accounts zijn opgeschort.

In Duitsland is de Identitären Bewegung (IB), die 30.000 volgers had, op Twitter de mond gesnoerd. Hetzelfde kwam de Oostenrijkse activist Martin Sellner, wiens achterban op het populaire internetplatform nog groter was. Bezwaar maken tegen de uitsluiting is mogelijk, maar bij herhaling van de gewraakte uitlatingen volgt een definitieve verwijdering. Facebook en Instagram gingen Twitter voor bij de aanpak van rechts-extremisme. Op Youtube is het identitaire gedachtegoed nog niet uitgebannen.