Nederlanders komen om door ongeval met vliegtuigjes in Duitsland

Twee Nederlandse mannen zijn zaterdag om het leven gekomen nadat hun zweefvliegtuigjes in de lucht op elkaar waren gebotst en neer waren gestort in de buurt van het Duitse Dülmen, enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. Beide piloten komen uit Nederland, zo bevestigt een woordvoerder van Aero Club Salland. Een van de slachtoffers, een 29 jarige man die lid is van die club, was in de ochtend vanaf hun vliegveld vlakbij Lemelerveld vertrokken voor een lange afstandsvlucht.