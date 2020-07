Sylvana Simons bij racismedebat in De Appel

Sylvana Simons is zondag bij het racismedebat in het Amsterdamse kunstencentrum De Appel. Dat heeft haar partij BIJ1 op Twitter laten weten. De avond wordt door een aantal organisaties georganiseerd als tegenhanger van het debat dat op NPO 1 wordt gehouden.

Partijleider Simons is volgens BIJ1 niet het enige lid dat het debat bijwoont. In De Appel praten zo’n dertig mensen over wat racisme nu eigenlijk is en hoe ze dat ervaren. De bijeenkomst wordt op hetzelfde tijdstip gehouden als het debat op NPO1. Via een livestream kunnen geïnteresseerden het debat volgen.

De bijeenkomst in De Appel wordt georganiseerd omdat de betrokken organisaties niet blij zijn met het debat zoals dat door AVROTROS op NPO 1 wordt georganiseerd. Vooral het feit dat Jort Kelder gespreksleider is, valt verkeerd. Ook zou de insteek die de omroep heeft gekozen voor het debat niet bijdragen aan een constructieve discussie over racisme.