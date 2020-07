Ex-medewerkers Franse inlichtingendienst cel in om verraad

De ex-agenten van 69 en 73 jaar werkten in de jaren negentig voor de buitenlandse inlichtingendienst van hun land. Een van de mannen is in 1998 teruggeroepen uit China omdat hij een relatie had met een Chinese tolk. Hij ging een paar jaar later met pensioen en keerde in 2003 terug naar China om die relatie voort te zetten.

De andere man liep in Zürich tegen de lamp. Hij had contact geld bij zich na een ontmoeting met een Chinese contactpersoon op een eiland in de Indische Oceaan. Zijn echtgenote kreeg een gevangenisstraf opgelegd van vier jaar vanwege medeplichtigheid.

De zaak vond deels achter gesloten deuren plaats. Aanklagers wilden zo voorkomen dat gevoelige informatie zou uitlekken.