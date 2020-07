Kwart gemeenten niet actief bezig met creëren rookvrije omgeving

Bijna een kwart van de gemeenten in Nederland is niet actief bezig de omgeving rookvrij te maken. Als het gaat om het streven naar een rookvrije generatie, geven gemeenten zichzelf gemiddeld als rapportcijfer een 6,4. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research, in opdracht van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.