Trump scheldt straf vertrouweling Roger Stone kwijt

“Roger Stone heeft al veel geleden”, zei een woordvoerder van het Witte Huis in een verklaring. “Hij werd heel oneerlijk behandeld, zoals vele anderen in dit geval. Roger Stone is nu een vrij man!”

Stone werd eerder veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Hij kreeg die straf voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen. Stone werd in november vorig jaar schuldig bevonden wegens zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump.

De kwijtschelding schrapt niet de strafrechtelijke veroordeling. Dat kan alleen als de president gratie verleend.