Frankrijk stopt met corona-noodtoestand

De noodtoestand die wegens het nieuwe coronavirus 24 maart is uitgeroepen in Frankrijk, geldt zaterdag voor het eerst niet meer. De regering had dankzij de noodtoestand uitgebreide bevoegdheden om maatregelen af te kondigen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daar viel onder meer een zeer strenge lockdown onder, waardoor Fransen op straffe van hoge boetes de deur niet uit mochten zonder eerst op schrift te zetten waarom ze op pad gaan.