‘Facebook weegt verbod politieke advertenties rond verkiezingen’

Facebook overweegt in de dagen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen politieke advertenties van het socialmediaplatform te weren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Zij benadrukken dat de beslissing nog niet definitief is.

De maatregel zou een ommekeer betekenen in het beleid van topman Mark Zuckerberg. Hij weigerde tot dusver in te grijpen bij berichten van politieke partijen, activisten of campagnebureaus, omdat dit op censuur zou neerkomen. Critici nemen het Facebook kwalijk dat via het sociale medium zo ook veel nepnieuws, haat en desinformatie wordt verspreid.

De weigering om bepaalde berichten te verwijderen zette veel grote bedrijven er onlangs toe aan advertentiecampagnes via Facebook stop te zetten. Ze gaven daarmee gehoor aan de oproep tot een boycot van het socialmediabedrijf door antiracisme-activisten, die boos zijn dat berichten die aanzetten tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten niet worden verwijderd.

Facebook en andere sociale media waren voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 een geliefd middel om nepnieuws te verspreiden. Vanuit Rusland plaatsten organisaties via valse profielen tienduizenden misleidende berichten en advertenties die voor verdeeldheid moesten zorgen, zo gaf Facebook zelf toe. Het platform scherpte na die beïnvloedingspogingen zijn criteria voor adverteerders aan.