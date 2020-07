‘Californië laat 8000 gevangenen vrij wegens coronacrisis’

In de Amerikaanse staat Californië komen ongeveer 8000 gedetineerden uiterlijk in augustus vervroegd op vrije voeten in verband met de coronacrisis. Dat heeft de San Francisco Chronicle vrijdag bekendgemaakt. Gouverneur Gavin Newsom reageert daarmee op het verontrustende aantal besmettingen in verscheidene gevangenissen en op aandringen van parlementariërs en advocaten.