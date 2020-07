Amazon vraagt werknemers app TikTok te verwijderen

Het verbod is vrijdag ingegaan. Personeel van de techgigant mag nog wel TikTok gebruiken via een webbrowser op laptops, zo staat in de mededeling. TikTok zei in een reactie niets van de zorgen bij Amazon te begrijpen.

TikTok is een vooral onder jongeren populaire app waarmee je korte muziekvideo’s kunt maken en delen. Rond het socialmediaplatform zijn er ook veel privacyzorgen. Onlangs openden privacytoezichthouders van de Europese Unie nog een onderzoek naar de app van de Chinese eigenaar ByteDance.

De Amerikaanse regering zinspeelde deze week al op een verbod op TikTok. Daarbij spelen vooral zorgen over de omgang van het Chinese moederbedrijf met de data van de gebruikers die worden opgeslagen. Minister Michael Pompeo van Buitenlandse zaken raadde Amerikanen ten zeerste af om de app te downloaden, tenzij ze “willen dat hun persoonlijke gegevens in handen vallen van de Communistische Partij van China”.