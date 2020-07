Vlak voor heropening Disney World 11.433 nieuwe corona-gevallen

Aan de vooravond van de heropening van Disney World heeft de Amerikaanse staat Florida vrijdag 11.433 nieuwe corona-gevallen gemeld. Tot dusver kwamen er maar één keer eerder in 24 uur zoveel mensen bij die besmet waren geraakt. De gezondheidsautoriteiten gaven toe dat de jongste cijfers erop duiden dat het gevreesde virus zich nog ongecontroleerd verspreid in delen van de zuidelijke staat.

Onderwijl gingen de voorbereidingen op het weer opengaan van de themaparken in Orlando gewoon door, hoewel bepaald niet alle medewerkers van Walt Disney Co. daarbij stonden te juichen. Zaterdag is een beperkt aantal bezoekers weer welkom. Ter bescherming moet iedereen binnen de poorten een mondkapje dragen en wordt bij de ingang ieders temperatuur gemeten. Er zullen geen parades worden gehouden en ook geen vuurwerkshows of andere activiteiten die grote menigtes trekken.

Ongeveer 19.000 mensen, onder wie werknemers, hebben een petitie ondertekend waarin Disney wordt gevraagd de heropening van het complex uit te stellen.