Wilders houdt eenmansbetoging op het Binnenhof

Wilders hield de actie vanwege de komst van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. De Italiaan is de eerste van drie Zuid-Europese leiders die deze dagen langskomen bij premier Mark Rutte om te praten over het Europese herstelfonds.

Dat fonds moet landen helpen de coronacrisis te overwinnen, die vooral het zuiden zwaar heeft getroffen. Maar over de voorwaarden liggen Nederland en nog drie 'zuinige landen' in Europa dwars. Wilders hoopt dat Rutte zijn rug recht houdt. "Die miljarden moeten we hier in eigen land aan onze eigen mensen besteden!", schrijft hij op Twitter.

De Europese regeringsleiders komen volgende week vrijdag bijeen voor onderhandelingen over het herstelfonds van 750 miljard euro dat is gekoppeld aan de meerjarenbegroting voor de Europese Unie. Daarover moet een unaniem besluit worden genomen.