KLM kreeg ruim 300 miljoen euro aan loonsubsidie

Luchtvaartmaatschappij KLM was bij de eerste ronde voor loonsubsidie van de overheid een grootverbruiker van de steunmaatregel. In totaal betaalde de overheid de vliegmaatschappij en verschillende onderhouds- en cateringonderdelen van het bedrijf ruim 304 miljoen euro om de loonkosten deels te dekken.

Het kabinet riep eind maart de NOW-regeling in het leven. Bedrijven die door de virusuitbraak met lockdownmaatregelen te maken kregen met een fikse terugval van de inkomsten tot gevolg, konden tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen van de overheid. Een van de voorwaarden was wel dat ze geen grootscheepse ontslagen om bedrijfseconomische redenen zouden doorvoeren. Uitkeringsinstantie UWV publiceerde een ellenlange lijst met alle ontvangers van de steun, voor openheid naar de maatschappij.

De luchtvaart is een van de zwaarst getroffen bedrijfstakken door de coronacrisis, doordat reisbeperkingen internationale vluchten amper mogelijk maakten. Daarom kreeg ook Transavia, dochtermaatschappij van KLM, ruim 24 miljoen euro aan loonsubsidie.

Corendon en TUI

Touroperators Corendon en TUI ontvingen respectievelijk 4,8 miljoen en 18 miljoen euro uit de NOW-regeling. Voetbalclubs in de eredivisie hadden te maken met het stopzetten van de voetbalcompetitie. Zij vroegen daardoor gezamenlijk voor meer dan 23,2 miljoen euro aan hulp aan.

Booking.com vroeg meer dan 64 miljoen euro aan steun aan. Dat het internetbedrijf bij de overheid aanklopte voor hulp, deed veel stof opwaaien. Zakenblad Quote meldde dat het bedrijf via gunstige regelingen met de Belastingdienst de afgelopen jaren bijna 1,8 miljard aan belastingvoordelen genoot.

Bodemonderzoeker Fugro staat ook op de lijst van de ontvangers van de loonsubsidie. Dat is opvallend, want het beursgenoteerde bedrijf kondigde bij zijn eerstekwartaalcijfers nog aan dat zo goed als zeker gedwongen ontslagen in Nederland zouden vallen. Verschillende onderdelen van het bedrijf ontvingen voor zeker 1,9 miljoen euro aan NOW-steun.