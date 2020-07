Carnival wil weer gaan cruisen vanuit Duitsland en Italië

Cruisemaatschappij Carnival is van plan weer te gaan varen vanuit havens in Duitsland en Italië. Vanaf volgende maand moeten weer Duitse cruises gaan beginnen en daarna hoopt Carnival vanuit Italië te gaan cruisen, zei topman Arnold Donald van het Amerikaanse bedrijf tegen investeerders. Door de coronacrisis is de cruisesector buitengewoon hard geraakt omdat de schepen voor anker moesten gaan liggen.