Nieuwe aanklacht tegen ‘Epstein-handlanger’ Maxwell

De aanklacht tegen de vermeende handlanger van de gestorven zedendelinquent Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, is vervangen door een nieuwe aanklacht. Maxwell werd vorige week gearresteerd. Ze zou minderjarige meisjes hebben gerekruteerd voor seks met Epstein.

Maxwell zit vast in New York. De aanklagers vervingen de oorspronkelijke aanklacht van zes punten door een nieuwe aanklacht met eveneens zes punten. Het is niet duidelijk waarom dit gebeurde.

Vier punten in de eerste aanklacht hadden betrekking op ronselactiviteiten, waaronder het lokken van meisjes, het vervoeren van meisjes en het plannen daarvan. Twee punten gingen over meineed, die Maxwell pleegde toen ze volhield niets te weten van Epsteins misbruik.