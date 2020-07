Grapperhaus hekelt herrieschoppende jongeren in buitenland

Justitieminister Ferd Grapperhaus is "echt ontstemd" over Nederlandse feestvierende jongeren die zich op vakantie in het buitenland niet aan de daar geldende coronaregels houden. In België en Portugal greep de politie in en kwam het tot opstootjes. "Ik kijk naar de kinderen, maar ook naar de ouders. Kennelijk heb je in de opvoeding toch een tandje gemist."