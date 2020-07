Boeren demonstreren bij CBL in Leidschendam

Actievoerende boeren hebben zich vrijdagmiddag bij supermarktbranchevereniging CBL in Leidschendam verzameld. Met ongeveer vijftig à zestig tractoren zijn de boeren daarnaartoe gereden. De afgelopen dagen voerden boeren al op verschillende plaatsen in het land actie. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet maar ook omdat ze boos zijn over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen.

Vrijdag werd ook het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle met tientallen tractoren geblokkeerd. Dat protest is inmiddels voorbij.

Bij de protesterende boeren zitten aanhangers van de Farmers Defence Force, meldt een woordvoerster van CBL. Door de opstelling van de trekkers is volgens haar de toegang tot een nabijgelegen parkeerplaats geblokkeerd, waardoor sommige werknemers van de brancheorganisatie voorlopig niet bij hun auto kunnen. Een van de boeren hield een korte toespraak waarin gezegd werd dat distributiecentra platleggen kan maar dat het verstandig is om sympathie te behouden en dat de boeren een gesprek met de directie van het CBL willen.

Rustig

CBL en de boeren zijn op dit moment in gesprek, maar over de inhoud daarvan kon de zegsvrouw nog niet veel kwijt. De sfeer is volgens haar rustig, hoewel er ook politiebusjes staan opgesteld bij de betoging. “Alles is nu wel te overzien”, zegt ze. “Verder moeten we afwachten wat uit dit gesprek komt.”

Boerenactiegroep Agractie stuurde vrijdag ook een brief aan het CBL. Daarin pleit de groep met klem voor een verhoging van de prijs voor zuivel. Ze roept op de zuivel over de gehele linie met 5 cent per liter te verhogen om boeren die onder grote druk staan, tegemoet te komen. De boeren geven de supermarkten zeven dagen de tijd om met een reactie te komen.