Grapperhaus heeft begrip voor trekkerverbod bij protesten

Volgens de minister is er een "kleine groep die de grenzen opzoekt" en die grenzen ook over gaat. "Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar je moet wel de veiligheid in acht nemen. En in het kader van de wet moet je je houden aan regels die door het lokaal gezag zijn gesteld."

Door dergelijke acties leiden de boeren af van de inhoudelijke discussie die ze willen voeren. Dat is "zonde", aldus Grapperhaus.