Corona-noodwet maandag naar de Tweede Kamer

Op een eerder concept van de wet was veel kritiek, wat ertoe heeft geleid dat het wetsvoorstel ingrijpend is aangepast. Volgens De Jonge is er "rekening gehouden met alle kritiek" en lijkt het voorstel dat er nu ligt "niet zo gek veel meer" op het concept.

De aanpassingen lekten eerder deze week al uit, maar De Jonge bevestigt ze nu. Zo krijgt het lokaal gezag niet de bevoegdheid om 'achter de voordeur' coronamaatregelen te handhaven. Ook komt de corona-app er niet in voor, daar zal later een aparte wet voor worden opgesteld. De Jonge benadrukt dat de wet over de app vooral bedoeld is om ervoor te zorgen dat werkgevers het gebruik ervan niet kunnen opleggen aan hun werknemers.

Maatregelen die dan nog nodig zijn om de verspreiding van corona tegen te gaan, zullen dan in een nieuwe vorm worden gegoten. In die vorm zal de Kamer er eerst mee in moeten stemmen.