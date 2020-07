Actiegroep boeren: verhoog prijs voor zuivel

Boerenactiegroep Agractie pleit met klem voor een verhoging van de prijs voor zuivel. Ze roept op de zuivel over de gehele linie met 5 cent per liter te verhogen om boeren die onder grote druk staan, tegemoet te komen. De actiegroep schrijft dat in een brief aan de supermarktbranchevereniging CBL. De boeren geven de supermarkten zeven dagen de tijd om met een reactie te komen.

“Een hogere prijs geeft perspectief voor melkveehouders. Boeren dienen een reële prijs te krijgen voor hun product”, betogen de boeren. Als dat gebeurt, willen ze concrete afspraken maken over verduurzaming van melkveehouderij en andere onderdelen van de landbouw, zoals lagere CO2-emissies en biodiversiteit.

De melkveehouderij loopt tegen haar grenzen aan, zegt Agractie Nederland. De boeren zouden jarenlang tegen of onder kostprijs produceren. Dat is een reden om te demonstreren rondom distributiecentra van supermarkten, aldus de actiegroep. Vrijdag blokkeerden tientallen tractoren het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle.

Agractie benadrukt dat ruim 80 procent van de zuivel die in Nederland geproduceerd wordt in Nederland en in de buurlanden blijft. Verder wijzen de briefschrijvers naar Aldi in Duitsland, waar de zuivelprijs met 5 cent verhoogd zou zijn. “Met elkaar kunnen we ons inzetten om dit naar het gehele Noordwest-Europese productiegebied te vertalen.”