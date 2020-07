Gemeente wil boeren om half twee weg bij distributiecentrum AH

Albert Heijn kan op dit moment 230 winkels niet bevoorraden vanwege het boerenprotest. Tientallen tractoren blokkeren het distributiecentrum van de supermarktketen. Boeren eisen nu dat de maatregel over het veevoer van minister Carola Schouten van Landbouw van tafel gaat, aldus de supermarktketen. Eerder deze week blokkeerden de boeren meerdere distributiecentra waaronder de locatie in Zwolle, omdat ze boos waren over de te lage prijzen die ze in hun ogen voor hun producten krijgen.

Gesprekken om tot opheffing van de blokkade te komen, die via supermarktbranchevereniging CBL liepen, leverden volgens Albert Heijn nog niets op. Albert Heijn zegt de zorgen van de Nederlandse boeren te begrijpen, maar vindt de acties bij de distributiecentra “niet de juiste weg”.

Volgens de gemeente belemmeren de demonstranten een vitale maatschappelijke functie in de regio. Ook is de verkeersveiligheid ter plaatse in het geding.