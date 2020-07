Ministers doen aangifte tegen actievoerende boeren

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft aangifte gedaan tegen boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). Dat heeft haar woordvoerster laten weten. „Het is belangrijk dat iedereen in Nederland zijn mening kan laten horen. Maar met intimidatie en bedreiging ga je de grens over. Daarom heb ik aangifte gedaan”, aldus Ollongren vrijdag.