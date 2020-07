Lift naast ‘ingepakte’ Domtoren brengt bezoeker naar boven

De Domtoren in Utrecht staat in de steigers en dat biedt bezoekers een unieke kans. Zij kunnen zonder de 465 treden te beklimmen in een tijdelijke lift naar de top van de hoogste kerktoren van Nederland. Vrijdag is de primeur.

In zo’n drie minuten ‘zoeft’ de bouwlift naar 100 meter hoogte. Hierdoor krijgen mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten nu ook de gelegenheid vanaf het Utrechtse icoon over de stad uit te kijken. Voor veel mensen is dit een lang gekoesterde wens. Zo ook voor de 24-jarige Thom Sturen die afhankelijk is van een rolstoel. Hij mocht vrijdag als eerste naar boven.

De ruim zeshonderd jaar oude toren is de komende jaren verstopt achter steigers voor groot onderhoud. De restauratie is naar verwachting eind 2024 klaar. Hierna moet het monument weer tientallen jaren mee kunnen.

Het nemen van de lift kost geld. De opbrengst gaat naar het onderhoud aan de toren. Er zijn allerlei potjes om werkzaamheden te bekostigen waarvoor nog geen financiële middelen zijn gevonden. Zo denkt de gemeente erover om stukjes Domtoren te koop aan te bieden. Later dit jaar maakt ze meer details hierover bekend.